В Тверской области полицейские получили ножевые ранения при попытке задержать мужчину

ТАСС, 8 апреля. Сотрудники УМВД по Тверской области и Следственного комитета задержали 57-летнего мужчину, ранившего двух полицейских ножом. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Новозавидовского, подозреваемого в совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером 7 апреля в полицию поступило сообщение о противоправных действиях жителя поселка Новозавидовского, двое дежурных сотрудников прибыли на место и сопроводили нарушителя в служебный автомобиль. Мужчина достал нож, несколько раз ударил им одного из полицейских в шею и спину, второго - в голову. "После совершения преступления злоумышленник с места скрылся. Одному сотруднику полиции оказана медицинская помощь на месте, другой пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

Следователей СК и оперативные сотрудники УМВД установили местонахождение подозреваемого и задержали его, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в пресс-службе.