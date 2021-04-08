В Воронеже произошло ДТП с участием двух автобусов

ВОРОНЕЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Семь человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов ПАЗ в Воронеже, сообщила ТАСС в четверг представитель ГУ МВД по Воронежской области.

"В двух автобусах ПАЗ пострадали семь человек в ДТП в Воронеже на Ленинском проспекте у дома 123", - сказала собеседница агентства.

Ранее представитель городской станции скорой медицинской помощи сообщила о пяти пострадавших в районе остановки "Минская" в Воронеже, все они доставлены в больницу "Электроника". По предварительным данным, двое получили тяжелые травмы.

Как уточнила представитель ГУ МВД по региону, автобусы ПАЗ следовали по одному маршруту №122 в одном направлении со стороны микрорайона Отрожка в сторону улицы Димитрова. "При подъезде к остановке около 12:08 (мск) между ними произошло столкновение. После столкновения один из автобусов по инерции продолжил движение и столкнулся со стоящим на обочине полуприцепом грузового автомобиля", - сказала она.

В новость внесены изменения (14:39 мск) - уточняется число пострадавших.