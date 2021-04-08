{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу одного из районов Кубани задержали за дачу взяток

Еще одним фигурантом уголовного дела стала замглавы Каневского района

КРАСНОДАР, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт причастности главы Щербиновского района региона и заместителя главы Каневского района к уголовному делу о получении взяток, они задержаны по подозрению в даче взяток, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

Ранее СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, которого обвиняют в шести эпизодах получения взяток на общую сумму в размере 1 млн рублей.

"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве первым заместителем директора одного из департаментов краевой администрации задержаны глава Щербиновского района и заместитель главы Каневского района. В отношении заместителя главы МО Каневской район возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело в отношении главы Щербиновского района, он подозревается в даче взятки в значительном размере", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следствие будет ходатайствовать об аресте на время предварительного следствия главы Щербиновского района. По предварительной версии, замглавы Каневского района передала взятку в размере 200 тыс. рублей, глава Щербиновского - ежемесячно передавал по 50 тыс. рублей.

Как следует из информации на сайте Щербиновского района, главой муниципального образования является Алексей Беликов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Суд смягчил приговор организатору энергоблокады Крыма Ислямову
Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима
Читать полностью