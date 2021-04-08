Главу одного из районов Кубани задержали за дачу взяток

КРАСНОДАР, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю выявили факт причастности главы Щербиновского района региона и заместителя главы Каневского района к уголовному делу о получении взяток, они задержаны по подозрению в даче взяток, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

Ранее СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, которого обвиняют в шести эпизодах получения взяток на общую сумму в размере 1 млн рублей.

"В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве первым заместителем директора одного из департаментов краевой администрации задержаны глава Щербиновского района и заместитель главы Каневского района. В отношении заместителя главы МО Каневской район возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело в отношении главы Щербиновского района, он подозревается в даче взятки в значительном размере", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следствие будет ходатайствовать об аресте на время предварительного следствия главы Щербиновского района. По предварительной версии, замглавы Каневского района передала взятку в размере 200 тыс. рублей, глава Щербиновского - ежемесячно передавал по 50 тыс. рублей.

Как следует из информации на сайте Щербиновского района, главой муниципального образования является Алексей Беликов.