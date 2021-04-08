Водителя в Москве лишили прав за движение по встречной полосе и съемку этого для соцсети

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Водитель лишен права управлять автомобилем на год в связи с выездом на полосу встречного движения на северо-востоке Москвы. Свое правонарушение он при этом снимал на видео, а затем разметил в одной из соцсетей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

При мониторинге интернета в одной из соцсетей полицейские увидели видеоролик, на котором неизвестный, двигаясь на машине Ford Focus в районе Осташковской улицы, выехал на встречную полосу, чем подверг опасности остальных участников дорожного движения.

"При этом водитель осуществлял видеосъемку и выкладывал ее в социальную сеть. Сотрудниками полиции указанная автомашина была остановлена, водитель - доставлен в отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по Северо-Восточному округу ГУ МВД России по городу Москве", - сказали в пресс-службе.

В отношении нарушителя правил дорожного движения составлены восемь административных материалов, в том числе два за выезд на встречную полосу, два - о проезде на запрещающий сигнал светофора, за нарушение правил применения ремней безопасности, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, за несоблюдение требований об ОСАГО и за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

"По решению суда гражданин лишен права управлять транспортным средством на один год", - добавили в ГИБДД.