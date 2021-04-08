Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии двух экс-полицейских за получение крупной взятки

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего начальника первого отделения ГУ СБ МВД России Дмитрия Атаева и экс-начальника 12-го отдела четвертой оперативно-разыскной части (ОРЧ) УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве Евгения Кашматова, признав их виновными в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"8 апреля 2021 года Московский городской суд признал виновным Кашматова Е.В и Атаева Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), и назначил наказание: Кашматову в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей, Атаеву - в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей", - сказал представитель суда.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "секретно".

Следствием и судом установлено, что в период с ноября по декабрь 2018 года на территории Москвы Атаев, Кашматов и их соучастник Тимур Дзусов, действуя в составе организованной группы, получили взятку в размере 17 млн рублей от мужчины, представлявшего интересы генерального директора крупной компании, занимающейся промышленным строительством. За данную сумму сотрудники обещали прекратить проверочные мероприятия в отношении генерального директора этой компании. В качестве обеспечительных мер следствием был наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью свыше 29 млн рублей, а также €177 тыс. и $629 тыс.

Тимуром Дзусовым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассмотрено судом ранее. Он осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.