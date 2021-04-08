Грузовик опрокинулся и перекрыл федеральную трассу "Скандинавия" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Грузовик с прицепом опрокинулся на 173-м километре федеральной трассы "Скандинавия" в Ленинградской области и перекрыл движение. Об этом сообщили журналистам в четверг в учреждении "Упрдор Северо-Запад".

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением, в результате произошло опрокидывание транспортного средства. В настоящее время заняты две полосы движения. Легковые автомобили проезжают по обочине, проезд грузовиков невозможен", - говорится в сообщении.

Авария, по данным учреждения, произошла около 15:00 мск в четверг. На месте работает спецтехника, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Трасса А-181 "Скандинавия" проходит от Петербурга до границы с Финляндией.