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Грузовик опрокинулся и перекрыл федеральную трассу "Скандинавия" в Ленобласти

Легковые машины могут объехать место ЧП по обочине, движение грузовых автомобилей закрыто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Грузовик с прицепом опрокинулся на 173-м километре федеральной трассы "Скандинавия" в Ленинградской области и перекрыл движение. Об этом сообщили журналистам в четверг в учреждении "Упрдор Северо-Запад".

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением, в результате произошло опрокидывание транспортного средства. В настоящее время заняты две полосы движения. Легковые автомобили проезжают по обочине, проезд грузовиков невозможен", - говорится в сообщении.

Авария, по данным учреждения, произошла около 15:00 мск в четверг. На месте работает спецтехника, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Трасса А-181 "Скандинавия" проходит от Петербурга до границы с Финляндией.

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