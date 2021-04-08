Аварийность и смертность на дорогах России снизилась почти на 30% за I квартал 2021 года

ОМСК, 8 апреля. /ТАСС/. Снижение аварийности, смертности и травматизма почти на 30% зафиксировано на дорогах России по итогам первого квартала 2021 года. Об этом сообщил в четверг на форуме по безопасности дорожного движения, проходящем в Омске, заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУ ОБДД МВД России Халит Алимханов.

"По итогам трех месяцев <...> результаты обнадеживающие. Количество ДТП снизилось с 33 168 [за аналогичный период 2020 года] до 25 700 (минус 29% - прим. ТАСС), погибших - с 3 390 до 2 646 (-28,1%), раненых - с 42 846 до 33 166 (-29,18%). Надеемся, что эта тенденция продолжится. Отрадно, что она наблюдается во всех федеральных округах", - сказал Алимханов.

Он отметил, что снижение аварийности достигнуто благодаря реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и активному взаимодействию правоохранительных органов, дорожных организаций и региональных властей.

По словам заместителя начальника управления ГИБДД УМВД России по Омской области Евгения Щербинина, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог оказывает огромное значение на вероятность аварии. "По анализу трех месяцев 2021 года на территории Омской области произошло 488 ДТП, в которых погибли 23 человека. В 391 ДТП, при которых погибли 17 человек, сотрудники Госавтоинспекции выявили недостатки содержания дорожной сети, - сказал Щербинин ТАСС. - Эти цифры говорят сами за себя. В каких-то случаях это стало прямой причиной ДТП, в каких-то - сопутствующей. Проблема есть, для ее решения нужны совместные усилия всех сторон - полиции, собственников дорог, исполнительной власти".

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1 до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Количество мест концентраций ДТП должно снизиться в два раза, а смертность - в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.