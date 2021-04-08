Грузовик опрокинулся на кольцевой дороге в Петербурге и перекрыл четыре полосы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Грузовик с прицепом опрокинулся в четверг на 37-м км Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, в результате перекрытыми оказались четыре полосы, движение затруднено, сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад".

"Водитель грузового автомобиля с прицепом допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП оказались заняты первая, вторая, третья и четвертая полосы внутреннего кольца КАД. Проезд осуществляется по полосе безопасности. На участке образовался автомобильный затор протяженностью около 3 км", - сказали в пресс-службе учреждения.

Авария на КАД в районе пересечения с Шафировским проспектом произошла в 16:45 мск. На место ДТП направлены подрядчики, обслуживающие дорогу. Водителей просят выбирать пути объезда места аварии.

Информацию о пострадавших в результате ЧП в учреждении не уточнили.