Под Астраханью возбудили дело на чиновников районной администрации из-за бродячих собак

АСТРАХАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц администрации Камызякского района Астраханской области, бездействие которых привело к большому числу нападений бродячих собак на местных жителей. В администрации проводятся обыски, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в четверг.

"В Астраханской области по факту халатности должностных лиц МО "Камызякский район", повлекшей нападение бродячих собак на местных жителей, возбуждено уголовное дело <…> В настоящее время в администрации МО "Камызякский район" проводятся обыски, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в адрес администрации Камызякского района неоднократно поступали представления от правоохранительных и надзорных органов о необходимости принять меры по обращению с бездомными животными. Кроме того, в администрацию также обращались жители, которые жаловались на бродячих собак и их агрессивное поведение.

Из-за халатного отношения должностных лиц администрации, уточнили в пресс-службе, с 2019 года на территории района зарегистрировано 144 случая нападения собак на людей, среди которых 39 детей.

"Кроме того, 5 апреля 2021 года вблизи одного из домов по улице Дружбы г. Камызяка обнаружено тело мужчины с множественными телесными повреждениями в виде царапин и проникающих ранений на туловище и голове, что не исключает их происхождение от укусов животных (собак). Согласно заключению эксперта, смерть местного жителя наступила от массивной кровопотери в результате совокупности множественных ран головы, шеи, туловища и конечностей", - добавили в пресс-службе.