Источник: в Дагестане задержали восьмерых сотрудников Ространснадзора

МАХАЧКАЛА, 8 апреля. /ТАСС/. Силовики в Дагестане задержали ряд сотрудников территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан (Ространснадзора) в рамках уголовных дел о вымогательстве и получении взяток. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах Дагестана.

"Оперативные мероприятия в отношении этой структуры шли с ноября прошлого года, 7 и 8 апреля были проведены задержания. Пока задержаны восемь человек, в том числе из числа руководства. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СК РФ по СКФО", - сообщил собеседник.

По его словам, задержанные подозреваются в участии в преступной группе, занимающейся вымогательством и получением взяток от водителей большегрузов на пунктах весового контроля.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.