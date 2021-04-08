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СК проверит данные о мошенничестве в отношении вдовы актера Алексея Булдакова

Ранее в СМИ сообщили, что вдова Булдакова после знакомства с молодым мужчиной внезапно начала распродавать имущество по существенно заниженной стоимости

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о мошенничестве с имуществом 79-летней вдовы актера Алексея Булдакова, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Как сообщает СК, в четверг в эфире федерального канала обнародовали информацию о том, что вдова Булдакова, возможно, могла стать жертвой мошенника. После знакомства с молодым мужчиной она внезапно начала распродавать имущество по существенно заниженной стоимости.

"Также звучат предположения о том, что мужчина мог и ранее быть замешанным в мошеннических схемах, - сообщает СК. - Председатель СК России поручил проверить озвученные доводы, установить всех возможных потерпевших и дать правовую оценку приведенным фактам".

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