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В Подмосковье один человек погиб при столкновении маршрутки и "Камаза"

Еще четверо пострадали

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовым автомобилем "Камаз" в Щелковском районе Подмосковья, в результате один человек погиб, четверо пострадали. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 05:00 мск на автодороге Щелково - Фрязино произошло ДТП с участием двух транспортных средств - маршрутки "Газель" и грузового автомобиля "Камаз". В результате попутного столкновения один человек погиб, еще четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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