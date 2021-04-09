В Москве задержали подозреваемого в похищении картины Богданова-Бельского

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении картины художника Николая Богданова-Бельского (1868-1945), которая была похищена несколько лет назад при проведении якобы реставрационных работ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый и его подельники пообещали владельцу картины отреставрировать ее. Однако в период с 2017 по 2019 годы работы выполнены не были, а картина, стоимость которой более 1 млн рублей, была похищена.

"Накануне полицейскими был задержан один из подозреваемых в похищении картины. Им оказался мужчина 1967 года рождения, уроженец Московской области", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Богданов-Бельский писал в основном жанровые картины, его полотна находятся в музеях, в том числе Русском музее и Третьяковской галерее.