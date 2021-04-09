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В Москве женщина избила мирового судью во время заседания суда

Подозреваемая задержана, ей грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Жительница Москвы задержана за избиение в зале заседания мирового судьи Богородского района. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В зале заседания судебного участка № 110 района Богородское 47-летняя женщина во время рассмотрения в отношении нее материалов административного дела о неуплате штрафов в срок напала на мирового судью и избила ее", - сообщил источник.

Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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