В Санкт-Петербурге в учебном корпусе Военно-космической академии произошел пожар

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Учебный корпус Военно-космической академии горит в Санкт-Петербурге на площади 60 кв. метров, проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В учебном корпусе Военно-космической академии начался пожар. Площадь возгорания, предварительно, 60 кв. метров. В данный момент в здании находятся порядка 300 человек, их эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, возгорание возникло на пятом этаже. "Пострадавших в результате пожара нет", - добавил он.

Собеседник агентства добавил, что из здания эвакуировали порядка 300 человек.

"В данный момент из горящего здания эвакуированы порядка 300 человек - курсанты и преподаватели", - сказал он.