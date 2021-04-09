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В Санкт-Петербурге в учебном корпусе Военно-космической академии произошел пожар

Площадь пожара составляет 60 кв. м

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Учебный корпус Военно-космической академии горит в Санкт-Петербурге на площади 60 кв. метров, проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В учебном корпусе Военно-космической академии начался пожар. Площадь возгорания, предварительно, 60 кв. метров. В данный момент в здании находятся порядка 300 человек, их эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, возгорание возникло на пятом этаже. "Пострадавших в результате пожара нет", - добавил он.

Собеседник агентства добавил, что из здания эвакуировали порядка 300 человек. 

"В данный момент из горящего здания эвакуированы порядка 300 человек - курсанты и преподаватели", - сказал он.

 

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