Дело блогера, в подмосковной квартире которого умерла девушка, направили в суд

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в квартире которого в Подмосковье умерла девушка во время прямого эфира, направлено в суд. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Все материалы этого уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в суд для рассмотрения по существу. В основе доказательственной базы и записи того самого стрима, множество допросов, заключения судебных экспертиз и другие результаты следственных действий", - сообщает СК.

В ведомстве отметили, что суждения о том, что за подобные действия блогер может уйти от ответственности, мотивируя это некой популярностью на различных интернет-площадках, не соответствуют действительности. "Если противоправные действия попали в открытое пространство, то эти данные станут частью доказательственной базы, и правовая оценка не заставит себя ждать. А демонстрация совершаемого преступления свидетельствует о сверх цинизме лица", - подчеркнули в СК.

Утром 2 декабря прошлого года Решетняк из своего дома вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно девушку, лежащую на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и попросил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира. Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, сообщив, что она принимала наркотики. По данным следствия, потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Также следствие считает, что потерпевшая не имела возможности получить своевременную и необходимую ей медицинскую помощь.

4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал 30-летнего блогера. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Блогеру грозит до 15 лет лишения свободы. Видеохостинг YouTube удалил записи трансляции блогера, а также его аккаунт.