ГП направила в суд дело о выводе из России в Молдавию свыше 126 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о выводе из России в молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. Они обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в составе преступного сообщества. Уголовное дело направлено в Тверской суд Москвы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Молдиндконбанка Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью вывода денег в иностранной валюте из России создали преступное сообщество. В его состав вошли директор казначейства Молдиндконбанка, владелец КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский земельный банк", ОАО банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

С июня 2013 года по май 2014 года, считает следствия, они вывели со российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк" с предоставлением заведомо подложных документов более 126 млрд рублей.

Ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин были осуждены на различные сроки наказания.

Плахотнюк, Вячеслав Платон и бизнесмен Ренато Усатый объявлены в международный розыск.