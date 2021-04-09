Суд в Тверской области арестовал мужчину, который ранил двух полицейских при задержании

ТАСС, 9 апреля. Суд по ходатайству следователей арестовал 57-летнего жителя Тверской области, который 7 апреля при задержании напал с ножом и ранил двух сотрудников полиции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что арестованному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа").

Вечером 7 апреля в полицию поступило сообщение о противоправных действиях жителя поселка Новозавидовского, двое дежурных сотрудников прибыли на место и сопроводили нарушителя в служебный автомобиль. Мужчина достал нож, несколько раз ударил им одного из полицейских в область шеи и спины, второго - в область головы, затем скрылся. Одному полицейскому оказали медпомощь на месте, второго пострадавшего доставили больницу. Позже злоумышленник был задержан.