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Вулкан на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извергаться

По данным Agence France-Presse, продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая 8 апреля

ГАВАНА, 9 апреля. /ТАСС/. Вулкан Суфриер на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извержение утром в пятницу, сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что взрывы в жерле вулкана были зафиксированы в 08:41 по местному времени (15:41 мск). В настоящий момент продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая в четверг.

На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, сильной вулканической активности не наблюдалось с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.

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Сент-Винсент и Гренадины
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