Вулкан на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извергаться

Отмечается, что взрывы в жерле вулкана были зафиксированы в 08:41 по местному времени (15:41 мск). В настоящий момент продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая в четверг.

На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, сильной вулканической активности не наблюдалось с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.