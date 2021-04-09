Вулкан на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извергаться

ГАВАНА, 9 апреля. /ТАСС/. Вулкан Суфриер на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извержение утром в пятницу, сообщает Agence France-Presse.
La Soufrière Eruption 9th April 2021 St. Vincent and the Grenadines pic.twitter.com/dS6Kdie0UD— JJ. (@Weybiss) April 9, 2021
Отмечается, что взрывы в жерле вулкана были зафиксированы в 08:41 по местному времени (15:41 мск). В настоящий момент продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая в четверг.
На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, сильной вулканической активности не наблюдалось с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.