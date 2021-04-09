Сотрудники ФСБ проводят обыск у главного редактора "Важных историй"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ проводят обыск у главного редактора интернет-издания "Важные истории" Романа Анина. Об этом сообщается в Telegram-канале самого издания.

"Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору "Важных историй" Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем. Роман не выходит на связь", - говорится в сообщении. В нем не указано, по какой статье УК РФ ведется обыск и какой процессуальный статус у Анина.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.