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Сотрудники ФСБ проводят обыск у главного редактора "Важных историй"

В издании не сообщили, по какой статье УК РФ ведется обыск и какой процессуальный статус у Романа Анина

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ проводят обыск у главного редактора интернет-издания "Важные истории" Романа Анина. Об этом сообщается в Telegram-канале самого издания.

"Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору "Важных историй" Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем. Роман не выходит на связь", - говорится в сообщении. В нем не указано, по какой статье УК РФ ведется обыск и какой процессуальный статус у Анина.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

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