Заключенные колонии в Оренбургской области отказались от объявленной голодовки

ТАСС, 9 апреля. Осужденные исправительной колонии строгого режима № 9, где отбывает наказание за получение взяток бывший глава Оренбурга Евгений Арапов, отказались от ранее объявленной голодовки. Ранее несколько заключенных отказались принимать пищу из-за несогласия с действиями администрации, сообщается на сайте УФСИН России по Оренбургской области.

Голодовку объявили в четверг несколько заключенных. Арапов в голодовке участия не принимал.

"Сотрудники прокуратуры посетили исправительное учреждение и провели прием по личным вопросам осужденных, не согласных с законными действиями администрации. На личном приеме им разъяснили соблюдение требований федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний. После чего осужденные отказались от голодовки и ранее выдвинутых ими требований", - говорится в релизе.

Уточняется, что в отношении одного из участников голодовки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.