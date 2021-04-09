Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Воронеже

ТАСС, 9 апреля. Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме на улице Еремеева в Воронеже, жильцы дома эвакуированы. Об этом в пятницу журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

"В 21:40 поступило сообщение о пожаре в доме №27 по улице Еремеева. По прибытии обнаружено загорание кровли в пятиэтажном жилом доме. Происходит распространение огня по деревянным перекрытиям", - сообщил Хренов.

По его словам, все жители дома эвакуированы. Дом отключен от электро- и газоснабжения. На месте пожара работает 12 единиц техники и 40 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. "Пожарными эвакуировано три маломобильных пожилых человека - это две женщины и один мужчина, остальные вышли самостоятельно, общее количество посчитать пока затруднительно", - сообщили в МЧС.

Площадь возгорания выросла с 250 кв. м до 350 кв. м. "Уточненная площадь пожара составляет 350 кв. м", - сказал Хренов.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы мэрии Никита Чеботарев, на место пожара направили машины для обогрева и доставки людей к месту временного размещения. Ситуация находится на контроле у главы города Вадима Кстенина. "На первом этапе тем жителям дома, которым негде разместиться, будет предложено место временного пребывания, оно уже готово принять людей", - сказал Чеботарев. Он уточнил, что речь идет о городском дворце культуры, который находится в 400 м от места пожара.

Дом сдан в эксплуатацию в 1959 году, в нем 80 квартир, 162 проживающих. С 2017 по 2019 годы прошла основная часть капремонта, в рамках которой в доме заменили системы отопления, водоотведения, холодного водоснабжения, электроснабжения, крышу, отремонтировали подвал и фасад. С 2020 по 2022 годы должны были отремонтировать фундамент.