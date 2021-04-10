Женщина и два младенца пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Женщина и двое маленьких детей пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар произошел в квартире на 11-м этаже 12-этажного жилого дома по улице Поляны, 7. В результате пожара пострадали женщина и двое грудных детей, они госпитализированы, находятся в сознании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в квартире горели личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Открытое горение сбили.