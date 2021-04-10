Экс-главу красноярского центра стандартизации арестовали до 30 мая

КРАСНОЯРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший руководитель центра стандартизации, метрологии и испытаний Красноярского края Василий Моргун арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Арестован до 30 мая", - сказал собеседник агентства.

Моргун был задержан утром в субботу в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями. Ранее сообщалось, что экс-руководителя подозревают в том, что он заключил 128 прямых договоров с аффилированными с ним организациями без проведения конкурентных закупок, в результате чего на его личные банковские счета было переведено более 6,5 млн рублей.

61-летний Моргун был депутатом краевого законодательного собрания в 2007-2011 годах. Он возглавлял центр с 2002 по 2020 годы.