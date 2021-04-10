СК проверит информацию о мошенничестве в отношении дочери Чкалова

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московские следователи проверят информацию о возможном мошенничестве в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом журналистам сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По информации СМИ, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. В результате дочь Чкалова лишилась более 23 млн рублей. "По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

Следователи еще раз обращают внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти. "Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - отметила Иванова.