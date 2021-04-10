Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на более чем 620 млн рублей. Об этом сообщили в субботу ТАСС в следственном управлении СК РФ по республике.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, Ибрагимов заключен под стражу", - сказал собеседник.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, Ибрагимов заключен под стражу сроком на 1 месяц и 18 суток, до 27 мая включительно. "Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Дагестана в течение трех суток со дня вынесения", - добавила собеседница.

Расул Ибрагимов был задержан 9 апреля. По версии следствия, совместно с участниками преступного сообщества с 2017 года по 2018 год он путем обмана похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Похищенные бюджетные деньги были предназначены для социального обслуживания жителей. Деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть которых возвращалась организаторам преступного сообщества.

Сейчас Ибрагимов - врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.