В Москве арестовали мужчину, похитившего ребенка

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении ребенка на юго-западе Москвы 7 апреля. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По данным следствия, 7 апреля 29-летний уроженец Казахстана под обманным предлогом посадил 13-летнего мальчика в такси и увез его в неизвестном направлении. Родители ребенка обратились в полицию. По их словам, сын не вернулся из школы, а из квартиры пропала крупная сумма денег. Ребенка нашли на территории Свердловской области. Обвиняемый был репетитором мальчика.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что речь идет об исчезновении из сумки отца похищенного ребенка 3 млн рублей, а также мобильного телефона. Кроме того, оперативники установили, что в день исчезновения мальчик действительно прошел на территорию школы, однако в здание не входил. Также ребенок, используя планшет отца, путем безналичного перевода осуществил перевод 100 тыс. рублей на свою банковскую карту. Позже он обналичил деньги в одном из банкоматов в Москве.

"8 апреля в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска был установлен и задержан на 197-м км автодороги Пермь - Екатеринбург 29-летний уроженец ближнего зарубежья", - сказали в главке.