Суд назначил домашний арест экс-министру строительства Архангельской области Яковлеву

АРХАНГЕЛЬСК, 11 апреля. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска в воскресенье избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему министру строительства Архангельской области Михаилу Яковлеву, который является фигурантом дела о превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения Яковлеву в виде домашнего ареста. Учитывается, что он ранее не судим, дал признательные показания", - сказали в пресс-службе.

Домашний арест определен на два месяца. Ходатайство было о заключении под стражу.

Яковлев был министром строительства региона с 2016 по 2019 годы, затем возглавил "Плесецкое дорожное управление". Он и бывший заместитель председателя правительства области Андрей Шестаков задержаны в Архангельске 10 апреля по подозрению в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые при проведении открытого конкурса по корректировке проектной документации лечебно-диагностического корпуса архангельской областной детской больницы им. П. Г. Выжлецова с начальной ценой контракта 35 млн рублей создали условия, при которых директор учреждения, выигравшего конкурс, был вынужден отказаться от исполнения государственного контракта якобы по причине невозможности его исполнения. Затем конкурс провели повторно и признали победителем аффилированную им коммерческую организацию, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме свыше 4,5 млн рублей.