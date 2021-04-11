В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Двадцать восемь российских туристов, пострадавших в субботу в ДТП с участием автобуса в Турции, не получили серьезных травм. Они доставлены в отель, говорится в воскресенье в сообщении Ростуризма.

В ведомстве отметили, что трое россиян на данный момент остаются в госпитале. "Оставшиеся 28 туристов не получили серьезных трав и после оказания всей необходимой медицинской помощи были доставлены в отель", - отмечается в сообщении.

В госпитале с пострадавшими постоянно находятся сотрудники туроператора. Как добавили в Ростуризме, в результате того, что многие из туристов лишились своих вещей из-за аварии, в воскресенье "в отель приедет мобильный магазин, в котором туристы за счет туроператора смогут приобрести необходимую одежду".

10 апреля около 09:30 на трассе Конья - Аксарай произошла авария с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу российских туристов. Они находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". Всего в автобусе находились 32 туриста. Одна туристка погибла.