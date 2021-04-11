В Архангельске арестовали на два месяца экс-заместителя председателя правительства региона

АРХАНГЕЛЬСК, 11 апреля. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска в воскресенье избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему заместителю председателя правительства Архангельской области Андрею Шестакову, который является фигурантом дела о превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Шестаков Андрей Геннадьевич, 1974 года рождения. Суд пришел к выводу, что совокупность данных свидетельствует о том, что Шестаков может скрыться и воздействовать на участников судопроизводства. Иной, более мягкой меры, назначено быть не может, и [суд] назначил меру в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Шестаков до 2020 года был заместителем председателя правительства региона, до 2016 года возглавлял министерство строительства области, в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора судостроительного завода "Северная верфь", исполняет обязанности главного инженера.

Он и бывший министр строительства региона, директор "Плесецкого дорожного управления" Михаил Яковлев задержаны в Архангельске 10 апреля по подозрению в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Ранее в воскресенье Ломоносовский районный суд Архангельска отправил Яковлева под домашний арест на два месяца.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые при проведении открытого конкурса по корректировке проектной документации лечебно-диагностического корпуса архангельской областной детской больницы им. П. Г. Выжлецова с начальной ценой контракта 35 млн рублей создали условия, при которых директор учреждения, выигравшего конкурс, был вынужден отказаться от исполнения государственного контракта якобы по причине невозможности его исполнения. Затем конкурс провели повторно и признали победителем аффилированную им коммерческую организацию, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме свыше 4,5 млн рублей.