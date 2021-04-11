В Архангельской области один человек погиб в результате ДТП с поездом

ТАСС, 11 апреля. Авария с участием грузового поезда и грузового автомобиля произошла на железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района Архангельской области. В результате погиб водитель грузовика, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая организовала проверку по факту аварии.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом 11 апреля в 13:20 мск на железнодорожном переезде станции Емца Плесецкого района Архангельской области. По предварительным данным, грузовой автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, но удара избежать не удалось. В результате происшествия водитель автомобиля погиб. Кроме того, произошел сход одной тележки электровоза", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель автомобиля погиб. Кроме того, произошел сход одной тележки электровоза", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД), из-за аварии временно приостановлено движение поездов по станции Емца, задержан пассажирский поезд №116 Москва - Архангельск. "Северная железная дорога применяет максимум усилий для ввода поездов в график", - добавили в пресс-службе.

Для технической помощи на место происшествия направлен восстановительный поезд ОАО "РЖД".