{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря

О его местонахождении неизвестно с 9 апреля

ТАСС, 11 апреля. Настоятель Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря исчез в Костромской области, ведутся его поиски. По факту его безвестного исчезновения следователи начали проверку, сообщило в воскресенье следственное управление СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Костромской области проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения игумена (настоятеля) Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря, расположенного в селе Борок Буйского района Костромской области", - говорится в сообщении.

По данным СК, 9 апреля священнослужитель покинул территорию монастыря и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Следователи и криминалисты СК, полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" ведут поиски игумена, устанавливаются обстоятельства его исчезновения.

Теги
РоссияКостромская область
В Уфе ликвидировали открытое горение кровли административного здания
Пострадавших нет
В Уфе ликвидировали открытое горение кровли административного здания
Читать полностью