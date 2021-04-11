В Кабардино-Балкарии три человека погибли в ДТП

НАЛЬЧИК, 11 апреля. /ТАСС/. Шестилетний ребенок и двое взрослых погибли, один человек пострадал в автоаварии в Кабардино-Балкарии (КБР). ДТП произошло в воскресенье на 32-м км автодороги "Новопавловск-Прохладный-Моздок", сообщили в воскресенье в МВД по региону.

"По предварительным данным, 26-летний житель РСО-Алания, управляя автомашиной "ВАЗ-21140", двигаясь со стороны г. Прохладный в направлении г. Моздок, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомашиной Lada Vesta под управлением 44-летнего жителя Республики Дагестан. В результате происшествия водитель "ВАЗ-21140" и два его пассажира, 34-летняя женщина и 6-летний мальчик, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель второй автомашины госпитализирован в лечебное учреждение с различными травмами",- говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Прохладенский", добавили в ведомстве.