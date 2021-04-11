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Представитель атомного агентства Ирана получил ранения при посещении Натанза

По информации телерадиокомпании IRIB, Бехруз Камальванди получил несколько ранений, но находится в хорошем состоянии

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал в ходе посещения ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщает в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что чиновник отправился в Натанз для осмотра места произошедшей аварии в распределительной электросети на объекте. По информации телерадиокомпании, Камальванди получил несколько ранений, но находится в хорошем состоянии. Прочие подробности инцидента не приводятся.

Ранее стало известно, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель ОАЭИ Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

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