Представитель атомного агентства Ирана получил ранения при посещении Натанза

ТЕГЕРАН, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди пострадал в ходе посещения ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщает в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что чиновник отправился в Натанз для осмотра места произошедшей аварии в распределительной электросети на объекте. По информации телерадиокомпании, Камальванди получил несколько ранений, но находится в хорошем состоянии. Прочие подробности инцидента не приводятся.

Ранее стало известно, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель ОАЭИ Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".