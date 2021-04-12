В России за сутки потушили лесные пожары на площади более 6 тыс. га

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ 43 лесных пожара на площади более 6 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 апреля 2021 года в России ликвидировано 43 лесных пожара на площади 6 065 га. На 00:00 мск 12 апреля 2021 года на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 630 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, пожар площадью 180 га действует в Магаданской области, еще два, площадью 150 га и 300 га, зафиксированы в Амурской области. В тушении задействованы 548 человек, привлечено 118 единиц техники. За ситуацией следят восемь воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 38 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 8 субъектах РФ: на всей территории Республики Хакасия, Еврейской автономной области, в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края, в четырех районах Республики Алтай, 16 районах Амурской области, в одном районе Хабаровского края, в 20 районах Приморского края.