{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: власти Ирана установили личность человека, устроившего аварию в Натанзе

По данным агентства Nournews, власти также выяснили, каким образом произошла авария

ТЕГЕРАН, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана определили личность человека, устроившего аварию на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источник в министерстве информации (разведки) агентство Nournews.

Также отмечается, что установлено, каким образом произошла авария, и был принят ряд мер, чтобы устранить неполадку и запустить работу пострадавшего цеха.

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Теги
Иран
В Ростовской области задержали главу Аксайского района
По данным источника в правоохранительных органах, у Виталия Борзенко проводятся обыски
Читать полностью