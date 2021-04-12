Открытое горение поддонов на площади 3,2 тыс. кв. м в Подмосковье ликвидировано

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных поддонов на территории бывшей фермы в деревне Аксеново-Бутырки в Подмосковье. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:16 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на территории заброшенной фермы поступила в 11:26. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение деревянных поддонов на улице. Пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м. Общая площадь, занимаемая поддонами, составляет 10 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.