Обвиняемые по делу о гибели людей в пермском отеле "Карамель" не признали свою вину

ПЕРМЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Фигуранты второго уголовного дела и гибели людей в пермском отеле "Карамель" пожарный инспектор Разиф Исмакаев, экс-инженер управляющей компании Вячеслав Хильков и сотрудник службы эксплуатации Сергей Агеев не признали свою вину на заседании суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Вину не признаю в полном объеме", - ответил каждый из обвиняемых на соответствующий вопрос судьи.

Индустриальный районный суд Перми в понедельник начал рассмотрение уголовного дела по делу о ЧП в отеле "Карамель". 20 января 2020 года ночью произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения и подвал ЖК на улице Советской Армии в Перми, в котором располагалась мини-гостиница "Карамель", был затоплен. Погибли пять человек, еще трое получили тяжкий вред здоровью.

Ранее владельца отеля Сергея Щербакова приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его признали виновным по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Агеев, Хильков и Исмакаев в зависимости от роли каждого обвиняются в нарушении правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и халатности.

По версии следствия, Агеев действовал умышленно, проявлял преступное легкомыслие и не обеспечивал безопасную эксплуатацию теплопровода, а также устранение выявленных дефектов. Также обвинение считает, что у тепловых сетей, проложенных в 1966 году и реконструированных в 1993-м, срок эксплуатации закончился в 2018 года, о чем знал Агеев. При этом защита Агеева говорит о том, что срок работы инженерных сетей продлевался.

Прокурор также считает, что Хильков и Исмакаев знали о том, что гостиница не отвечает требованиям техногенной безопасности. При этом Исмакаев обладал полномочиями для временного закрытия гостиницы, а также он был обязан направить обращение в надзорные ведомства. Однако этого он не сделал.