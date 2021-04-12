В Альметьевском районе Татарстана зафиксировали разлив нефтепродуктов

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов зафиксировали в Альметьевском районе Татарстана. Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Факт разлива нефтепродуктов на почву обнаружили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Республики Татарстан в рамках санитарно-экологического двухмесячника на территории леса Альметьевского района. Общая площадь загрязненного участка составила 418 кв .м", - говорится в сообщении.

Данные направили в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер, уточнили в министерстве.