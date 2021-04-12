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Суд перевел под домашний арест замглавы "Мособлэнерго" Астапова по делу о получении взятки

Ранее он содержался под стражей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест первому заместителю АО "Мособлэнерго" Алексею Астапову по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в отношении Астапова изменена с содержания под стражей на домашний арест сроком до 26 мая 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова, им вменяется ч. 4 ст. 290 ("Получение взятки должностным лицом с использованием своего положения") УК РФ. Конкретные обстоятельства дела неизвестны.

Брижань занимает должность гендиректора "Мособлэнерго" с 2013 года, Астапов на должности его заместителя находится с 2015 года. Перед переводом в Московскую область оба фигуранта дела занимали руководящие посты в "Кубаньэнерго".

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