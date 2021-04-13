В Бурятии задержали священника, обвиняемого в растлении детей

УЛАН-УДЭ, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии задержали 65-летнего мужчину, обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК России.

"В Хоринском районе задержан местный житель, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. По данным следствия, обвиняемый являлся священнослужителем одной религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе (населенном пункте). В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. В период с 2018 по 2021 год, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", - сообщили в ведомстве.

По данным местных СМИ, обвиняемым является священник евангельской церкви. Он признался в совершении семи преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания подтверждены в ходе следственных действий.

"Недавно сотрудник местного отдела полиции в ходе проверки в отношении священнослужителя по заявлению о мошенничестве при получении кредита исследовал его телефон. В памяти телефона были обнаружены порнографические материалы с изображением несовершеннолетней", - пояснили в управлении.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.