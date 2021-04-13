СК возбудил дело в отношении организаторов группы "Свидетелей Иеговы" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении руководителей ячейки признанной экстремистской религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (запрещена в РФ) в регионе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По версии следствия, подозреваемые наладили в 2019 году работу "Свидетелей Иеговы города Ярославля", эта ячейка входит в состав организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признанной решением Верховного суда РФ экстремистской и ликвидированной. Подозреваемые проводили собрания и пропагандировали идеи своей организации в интернете. Группой руководили двое мужчин - 45 и 55-летние жители Ярославля, установили следователи.

Оперативники следствия при поддержке ФСБ России, полиции и Росгвардии во вторник провели 31 обыск в квартирах и нежилых помещениях. По данным пресс-службы, сейчас задержанных фигурантов дела допрашивают.