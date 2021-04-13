В СК заявили, что вины собственника склада в гибели восьми пожарных в Москве не было

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не установил вины собственников склада на Амурской улице в Москве, где при тушении пожара в сентябре 2016 года погибли восемь пожарных. В связи с этим дело о нарушении требований пожарной безопасности было прекращено, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ в ответ на запрос агентства.

Во вторник Преображенский суд Москвы признал бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова виновными халатности при тушении пожара и назначил условное наказание. Адвокаты и многие пожарные считают, что вина лежит на собственниках, так как в здании нарушались требования пожарной безопасности.

"Первоначально дело было возбуждено по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако в результате проведенных следственных действий, экспертиз, анализа показаний более 100 пожарных следователи пришли к выводу, что причина гибели людей именно в халатных действиях руководителей - Ширлина и Барсукова, а не в нарушении требований пожарной безопасности. В данном случае вина владельца склада исключается, поэтому и было принято решение о прекращении уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности", - пояснили в Следственном комитете. Вместе с тем там не ответили на вопрос, были ли нарушения требований пожарной безопасности со стороны собственников.

Угроза взрыва

В СК также сообщили, что версия о возможной угрозе взрыва аммиака, на которой настаивают адвокаты Ширлина и Барсукова, проверялась следствием, но холодильная установка с 56 кг аммиака никакой опасности не представляла, так как находилась далеко от эпицентра пожара, а стремительного распространения огня не было. В Следственном комитете утверждают, что арендаторы склада с первых же минут предлагали помочь слить аммиак, чтобы избежать возможных проблем, но их попросили не мешать тушить пожар. По версии следствия, только после обрушения кровли работники склада без какого-либо оборудования в сопровождении пожарных оперативно слили аммиак в воду.

В СК считают, что Ширлину надо было провести разведку, обеспечить выполнение правил охраны труда и техники безопасности личным составом, поговорить с арендаторами, выяснить, что находится внутри, и оперативно принять необходимые меры, слить аммиак. "Таким образом, угроза взрыва была бы ликвидирована оперативно", - сообщили в СК.

Обрушение кровли

В Следственном комитете также назвали несостоятельной версию о том, что обрушение кровли, в результате которой погибли пожарные, произошло в результате взрыва. "Экспертизы и другие доказательства подтвердили, что никакого взрыва в момент обрушения не было. В месте очага пожара нечему было взрываться", - сообщили в СК, уточнив, что горел пластик и кровля из нескольких слоев горючих материалов, о которых арендаторы склада говорили руководителям тушения пожара. Кроме того, добавили в СК, пожарные, работавшие в нижней части здания, видели осыпание бетонной крошки, цвет железных листов на крыше становился желтым, что говорило о высокой температуре, деформации и скором обрушении. Но информацию об этом Ширлин и Барсуков проигнорировали.

В СК выразили несогласие с оценкой сотрудников МЧС о невиновности Ширлина и Барсукова, назвав ее необъективной. "Более 100 сотрудников этого ведомства было допрошено по обстоятельствам трагедии. Подавляющее большинство считает, что их руководители действовали неверно, что и привело к гибели их товарищей. Многие, кстати, уже уволились из системы. Лишь несколько человек в суде поменяли показания по неизвестным причинам", - заключили в СК.