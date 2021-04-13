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Мужчину приговорили к году колонии за убийство двух котов в Москве

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил животных с балкона девятого этажа

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мужчину за убийство двух котов приговорили к году колонии-поселения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"3 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил кошку по кличке Люся и кота по кличке Васька, принадлежащих его супруге, и выбросил их на улицу с балкона девятого этажа. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Кошка скончалась на следующий день в ветеринарной больнице, а кот погиб на месте от разрыва внутренних органов.

Мужчина осужден по статье о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель.

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