Мужчину приговорили к году колонии за убийство двух котов в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мужчину за убийство двух котов приговорили к году колонии-поселения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"3 декабря мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил кошку по кличке Люся и кота по кличке Васька, принадлежащих его супруге, и выбросил их на улицу с балкона девятого этажа. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Кошка скончалась на следующий день в ветеринарной больнице, а кот погиб на месте от разрыва внутренних органов.

Мужчина осужден по статье о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель.