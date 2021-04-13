Актера из Петербурга арестовали за развратные действия в отношении детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил в СИЗО актера Никиту Струкова, которому следователи предъявили обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"), сроком по 11 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, во вторник ему предъявили обвинение в трех эпизодах развратных действий в отношении подростков, которые, по версии следствия, он совершил с октября 2019 года по январь 2021-го.

Струков играл эпизодические роли примерно в 20 российских сериалах, в частности в "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила-3", "Литейный" и других.