СК возбудил уголовное дело после отравления детей в бассейне в Ижевске

ИЖЕВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Ижевске. Об этом в среду сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике по факту отравления детей в бассейне возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в рамках расследования уголовного дела изъяты пробы воды из бассейна, решается вопрос о назначении медицинской и химической судебных экспертиз, истребованы документы, касающиеся предоставления бассейна в аренду.

13 апреля после посещения частного бассейна в Октябрьском районе Ижевска, где были проведены мероприятия по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов, группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых почувствовали себя плохо. Восемь детей были госпитализированы, угрозы их жизни нет. По данным пресс-службы республиканского Минздрава, двое из них будут выписаны.