На востоке Москвы бетономешалка с грузом ушла под землю после провала грунта

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Провал грунта произошел на Красноярской улице на востоке Москвы, в результате бетономешалка с грузом ушла под землю. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"По улице Красноярская в районе дома 11 произошел провал грунта на проезжей части, в результате бетономешалка с грузом провалилась", - сказал собеседник агентства.

В данный момент движения по улице нет в двух направлениях. На месте работают дорожные службы. Для того, чтобы достать автомобиль, на место происшествия запросили кран.