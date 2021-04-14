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На востоке Москвы бетономешалка с грузом ушла под землю после провала грунта

Инцидент произошел на улице Красноярская в районе дома 11, движение перекрыто в двух направлениях

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Провал грунта произошел на Красноярской улице на востоке Москвы, в результате бетономешалка с грузом ушла под землю. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"По улице Красноярская в районе дома 11 произошел провал грунта на проезжей части, в результате бетономешалка с грузом провалилась", - сказал собеседник агентства.

В данный момент движения по улице нет в двух направлениях. На месте работают дорожные службы. Для того, чтобы достать автомобиль, на место происшествия запросили кран.

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