Подросток в Крыму сбил на автомобиле велосипедиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. ДТП с участием 12-летнего подростка произошло в поселке Николаевка в Крыму. Находясь в отцовском автомобиле, мальчик не справился с управлением, наехал на 60-летнего велосипедиста и врезался в припаркованный автомобиль. Об этом в среду сообщается на сайте МВД по Республике Крым.

"Двенадцатилетний подросток, управляя принадлежащим его отцу автомобилем Mitsubishi Space, на одной из улиц поселка Николаевка не справился с управлением, в результате чего допустил занос и наезд на 60-летнего велосипедиста. После этого машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с припаркованным автомобилем Ford и дорожным сооружением. Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье", - говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал, велосипедисту была оказана разовая медицинская помощь. Отмечается, что полицией направлен материал в службу по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности. Кроме того, в отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством").