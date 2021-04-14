Под Тамбовом сгорели пять жилых домов

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Пять жилых домов сгорели в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района Тамбовской области, еще три охвачены огнем. Ситуацию с пожаром осложняет сильный ветер, сообщила в среду ТАСС представитель районной ЕДДС.

"У нас пять домов в селе Троицкая Вихляйка уже сгорели, еще три, по предварительной информации, сейчас горят. Ситуация серьезная, мы запросили помощь из Тамбова", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, ситуацию осложняет сильный ветер. "К тому же рядом с селом лес, он пока не горит. Пострадавших и погибших нет", - сообщили в ЕДДС.