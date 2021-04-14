В ДТП в Пензенской области погибли два человека

ПЕНЗА, 14 апреля. /ТАСС/. Автомобили УАЗ и Audi столкнулись вечером в среду в Городищенском районе Пензенской области. В результате ДТП два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 17:20 мск на 689-м километре трассы М-5 "Урал" на территории Городищенского района.

"Произошло столкновение автомобиля УАЗ с полуприцепом под управлением мужчины 1977 года рождения и автомобиля Audi A6 под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля УАЗ от полученных травм скончались на месте", - отметили в управлении.

Кроме того, пострадали водитель и пассажир Audi - женщина 1992 года рождения, а также четыре пассажира УАЗ, личности которых устанавливаются. Пострадавшие доставлены в больницу.

Проводится проверка.